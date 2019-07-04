Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного

Киев утверждает, что задержал ценного свидетеля по делу о крушении Boeing777 Malaysia Airlines в Донбассе. Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Цемах вывезен в Киев. 29 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал его на два месяца.

Владимиру Цемаху предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины о создании террористической группы или террористической организации, отмечает со ссылкой на адвоката задержанного Романа Гонтарева "Интерфакс". Задержанному грозит от восьми до 15 лет тюрьмы, если его вину признают.

Дочь задержанного Мария напрямую связывает похищение ее отца с делом о сбитом в 2014 году самолете. Она отмечает, что в то время, когда в июле 2014 года был сбит летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет у Снежного, ее отец был простым ополченцем, стоял на блокпосту. "Начальником ПВО" в Снежном он стал лишь с октября 2014 года.

Самолет рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту летели 298 человек. Все они погибли. Комиссия Совета безопасности Королевства Нидерланды пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой 9М38 из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Ракета стартовала якобы из района Первомайского в Донбассе в 6 километрах к югу от населенного пункта Снежное, который в этот момент контролировали донецкие ополченцы. Голландские следователи предположили, что "Бук" был привезен на восток Украины из России, а затем возвращен обратно. Москва эти обвинения в передаче донецким ополченцам старой модели "Бука" категорически отвергает. В России были проведены расчеты и натурные испытания подрыва ракеты у списанного корпуса самолета Ил-82, которые свидетельствуют, что запуск ракеты мог произойти из населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские военные и где находились расчеты ПВО Украины.

26 июня 2019 года Международная совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть им обвинения по делу о крушении самолета и требовать их выдачи.