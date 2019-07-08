В Сочи стартовал всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие"

В сочинском "Сириус" стартовал финальный этап первого всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие". Торжественное открытие фестиваля состоялось накануне при участии председателя оргкомитета "Созвездия", руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, художественного руководителя конкурса, председателя правления и учредителя фонда "Талант и успех" Сергея Ролдугина, директора Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского Валерия Пясецкого, председателя жюри и профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, передают "Вести Сочи".

Всего на программы по музыкально исполнительскому искусству образовательного центра "Сириус" поступило более двух тысяч заявок. Эксперты отобрали более 500 юных талантов из 60 регионов страны. Они совершенствовали свои навыки в "Сириусе" в период с апреля прошлого года по март 2019-го. Около сотни выпускников удостоились высших оценок. Их пригласили стать участниками "Созвездия".

Участниками нового конкурса ''Созвездие'' станут как выдающиеся деятели российской культуры, так и выпускники ''Сириуса''. Мероприятие ставит перед собой задачу сохранения и популяризации лучших традиций отечественной исполнительской школы, а также профессионального развития талантливой молодежи. По заявлению организаторов, дипломанты и лауреаты конкурса смогут участвовать в фестивалях и концертах в составе ведущих профессиональных музыкальных коллективов.

"Известнейшие мастера исполнительного искусства станут наставниками победителей. В настоящий момент рассматривается вопрос о включении данного конкурса в государственный информационный ресурс о детях с выдающимися способностями и в программу по выдаче грантов Президента РФ", — сообщила председатель организационного комитета Елена Шмелева.