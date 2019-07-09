Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС. Он построен над разрушенным четвертым энергоблоком станции. В мероприятии примут участие страны-доноры чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, а также Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний. Ожидается, что мероприятие посетит президент Украины Владимир Зеленский.

В день визита президента Украины экскурсионные туры в 10-километровую чернобыльскую зону отменяться не будут, сообщает "Интерфакс".

Возведение нового укрытия над саркофагом (конфайнмента) Чернобыльской АЭС началось в 2012 году после проведения подготовительных работ под руководством консорциума Novarka. Из-за больших размеров конфайнмент строился из двух частей, которые соединили в 2015 году.

Срок эксплуатации объекта — 100 лет, его строительство встало в 1,5 миллиарда евро. В конце апреля 2019 года новый безопасный саркофаг введен в режим пробной эксплуатации.

По итогам пробной эксплуатации ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной работе и демонтажу конструкций "Укрытия".

26 апреля 1986 года в Чернобыле произошла авария на АЭС. Взрыв разрушил 4-й энергоблок, в результате чего в атмосферу попало огромное количество радиоактивных частиц. На момент аварии станция являлась наиболее мощной в СССР. В декабре 2000 года АЭС была окончательно закрыта.