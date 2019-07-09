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9 июля 201917:37

Зеленский посетит открытие нового саркофага на Чернобыльской АЭС

EPA

10 июля на Чернобыльской АЭС запланировано открытие нового безопасного укрытия над аварийным блоком Чернобыльской АЭС. Он построен над разрушенным четвертым энергоблоком станции. В мероприятии примут участие страны-доноры чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, а также Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний. Ожидается, что мероприятие посетит президент Украины Владимир Зеленский.

В день визита президента Украины экскурсионные туры в 10-километровую чернобыльскую зону отменяться не будут, сообщает "Интерфакс".

Возведение нового укрытия над саркофагом (конфайнмента) Чернобыльской АЭС началось в 2012 году после проведения подготовительных работ под руководством консорциума Novarka. Из-за больших размеров конфайнмент строился из двух частей, которые соединили в 2015 году.

Срок эксплуатации объекта — 100 лет, его строительство встало в 1,5 миллиарда евро. В конце апреля 2019 года новый безопасный саркофаг введен в режим пробной эксплуатации.

По итогам пробной эксплуатации ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной работе и демонтажу конструкций "Укрытия".

26 апреля 1986 года в Чернобыле произошла авария на АЭС. Взрыв разрушил 4-й энергоблок, в результате чего в атмосферу попало огромное количество радиоактивных частиц. На момент аварии станция являлась наиболее мощной в СССР.  В декабре 2000 года АЭС была окончательно закрыта.

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