В отношении телеканала NewsOne Нацсовет Украины подготовил ряд репрессивных мер

Нацсовет по телевещанию Украины, куда сегодня ворвались украинские националисты, начал проверку канала NewsOne и подготовил целый набор репрессивных мер — от ареста имущества до отключения от эфира. За попытку наладить диалог между Киевом и Москвой украинские радикалы пытались штурмовать офис телеканала. О том, что действия нового президента все больше напоминают старого, сегодня заявил лидер "Оппозиционная платформа — "За жизнь" Виктор Медведчук. Сам Зеленский молчит.

Привычные лозунги и фаеры теперь у здания Нацсовета Украины. Националисты требуют от регулятора по вопросам телевидения и радиовещания лишить лицензии канал NewsOne, который должен был участвовать в телемосте. Улица поддерживает лишение лицензии NewsOne.

Один из активистов ведет трансляцию с телефона, заходит внутрь (охрана его пропускает) в зал, где идет заседание. Судя по реакции украинских чиновников, наказывать канал за то, что еще даже не произошло, решили, используя самую тяжелую артиллерию.

"Сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Российская сторона при этом в очередной раз подчеркнула, что общение — единственный способ решения проблем.

"Мы сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но руководство канала, несмотря на попытки запугивания, считает, что телемост в виде открытого диалога должен состояться.

"Люди смотрят российское телевидение. Я думаю, что этот телемост, который власть запретила, будет проведен. Потому что, я даже вам хочу сказать, доля украинского телевидения на Украине очень большая, и люди увидят всю правду", — рассказал владелец телеканала NewsOne Тарас Козак.

На заседании Нацсовета к наказанию украинского канала NewsOne решили привлечь едва ли не все органы власти.

"Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины. Кроме того предлагается применить следующие санкции: аннулирование разрешений лицензий на осуществление деятельности и пользование радиочастотным ресурсом; ограничение или запрет на предоставление услуг в телевизионной сфере и другие санкции", — рассказала заместитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

"И другие" — то есть это еще не все перечислили. На волне резкой критики телемоста на всех уровнях офис редакции уже вторые сутки осаждают националисты. Охранник вежливо пытался отговорить их, но диалога не состоялось.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сегодня заявил, что и Зеленский, отказываясь от диалога, фактически идет по стопам предыдущего президента Украины.

"Может уже пора, используя опыт его предшественника Порошенко, который пытался лбом пробить стену, изменить политику и пойти другим путем? Может стоит переговорить одной стороне с другой, с представителями Донецка и Луганска для того, чтобы решить этот вопрос и найти общий знаменатель для реализации главного — мира", — прокомментировал председатель совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Сам Зеленский возможность диалога в формате телемоста больше не обсуждает. Накануне его видели на улице, прогуливающимся в сторону собственного офиса. Образ народного депутата разрушал разве что Мерседес, едущий в пяти метрах и охранники, у которых президент почему-то уточнял дорогу.

Очевидно, понимая, что рейтинги падают, Зеленский пытается вернуть симпатии юго-Востоку Украины. Но к острым вопросам он был явно не готов:

— Проясните еще заявления, которые звучат из офиса президента по поводу предоставления в Луганске и Донецке какого-то особого статуса по языкам.

— Предоставить возможность людям говорить на русском языке в Донецке. А что за проблема? У нас с этим нет проблем.

Выборы пройдут через полторы недели.