Тема:
Ситуация на Украине 30 минут назад
В отношении телеканала NewsOne Нацсовет Украины подготовил ряд репрессивных мер
Нацсовет по телевещанию Украины, куда сегодня ворвались украинские националисты, начал проверку канала NewsOne и подготовил целый набор репрессивных мер — от ареста имущества до отключения от эфира. За попытку наладить диалог между Киевом и Москвой украинские радикалы пытались штурмовать офис телеканала. О том, что действия нового президента все больше напоминают старого, сегодня заявил лидер "Оппозиционная платформа — "За жизнь" Виктор Медведчук. Сам Зеленский молчит.
Привычные лозунги и фаеры теперь у здания Нацсовета Украины. Националисты требуют от регулятора по вопросам телевидения и радиовещания лишить лицензии канал NewsOne, который должен был участвовать в телемосте. Улица поддерживает лишение лицензии NewsOne.
Один из активистов ведет трансляцию с телефона, заходит внутрь (охрана его пропускает) в зал, где идет заседание. Судя по реакции украинских чиновников, наказывать канал за то, что еще даже не произошло, решили, используя самую тяжелую артиллерию.
"Сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Российская сторона при этом в очередной раз подчеркнула, что общение — единственный способ решения проблем.
"Мы сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Но руководство канала, несмотря на попытки запугивания, считает, что телемост в виде открытого диалога должен состояться.
"Люди смотрят российское телевидение. Я думаю, что этот телемост, который власть запретила, будет проведен. Потому что, я даже вам хочу сказать, доля украинского телевидения на Украине очень большая, и люди увидят всю правду", — рассказал владелец телеканала NewsOne Тарас Козак.
На заседании Нацсовета к наказанию украинского канала NewsOne решили привлечь едва ли не все органы власти.
"Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины. Кроме того предлагается применить следующие санкции: аннулирование разрешений лицензий на осуществление деятельности и пользование радиочастотным ресурсом; ограничение или запрет на предоставление услуг в телевизионной сфере и другие санкции", — рассказала заместитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.
"И другие" — то есть это еще не все перечислили. На волне резкой критики телемоста на всех уровнях офис редакции уже вторые сутки осаждают националисты. Охранник вежливо пытался отговорить их, но диалога не состоялось.
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сегодня заявил, что и Зеленский, отказываясь от диалога, фактически идет по стопам предыдущего президента Украины.
"Может уже пора, используя опыт его предшественника Порошенко, который пытался лбом пробить стену, изменить политику и пойти другим путем? Может стоит переговорить одной стороне с другой, с представителями Донецка и Луганска для того, чтобы решить этот вопрос и найти общий знаменатель для реализации главного — мира", — прокомментировал председатель совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Сам Зеленский возможность диалога в формате телемоста больше не обсуждает. Накануне его видели на улице, прогуливающимся в сторону собственного офиса. Образ народного депутата разрушал разве что Мерседес, едущий в пяти метрах и охранники, у которых президент почему-то уточнял дорогу.
Очевидно, понимая, что рейтинги падают, Зеленский пытается вернуть симпатии юго-Востоку Украины. Но к острым вопросам он был явно не готов:
— Проясните еще заявления, которые звучат из офиса президента по поводу предоставления в Луганске и Донецке какого-то особого статуса по языкам.
— Предоставить возможность людям говорить на русском языке в Донецке. А что за проблема? У нас с этим нет проблем.
Выборы пройдут через полторы недели.
Ранее по теме
-
Путин заявил Оливеру Стоуну, что сближение России и Украины неизбежно2 часа назад
-
Украинский телеканал NewsOne обвинили в финансировании терроризма3 часа назад
-
Владелец телеканала NewsOne: власти Украины хотят заткнуть нам рот6 часов назад
-
Кремль сожалеет, что телемост между Россией и Украиной не состоялся8 часов назад
-
Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому16 часов назад
-
На Украине продолжается истерика из-за несостоявшегося телемоста16 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин против санкций в отношении Грузии
- Трамп назвал посла сумасшедшим и глупым
- Украинский NewsOne обвинили в финансировании терроризма
- Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов
- В офисах "Красного и белого" идут обыски
Самое читаемое
-
Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
- Дело кассира Хайруллиной: эксклюзив "Дежурной части"
- В Москве погиб сын миллиардера, парень сгорел заживо
- Гандболистка национальной сборной России утонула в Польше
- В деле о наследстве "беременной от Киркорова" появились странные личности
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
Вести.Экономика
-
США грозит дефолт уже в сентябре
- Топ-10 развивающихся технологий 2019 года
- Китай избавляется от долларов и скупает золото
- Иран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 20%
- Минсельхоз объявил о массовой гибели пчел в России
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Роскошь и пафос: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Видеорегистраторы могут довести водителя до больницы и тюрьмы
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
- 12% пользователей используют каршеринг не по назначению (неожиданные сценарии)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Забавы ради: мужчина съел ящерицу и умер через 10 дней
- Есть вопрос: каких животных люди боятся больше всего
- Антибиотики при гриппе не только бесполезны, но и вредны
- Чем опасно купание в общественном бассейне
- Гостить у бабушки и дедушки опасно для ребенка — и вот почему
Вести в 20.00
-
"Домашние деньги" пошли под суд
- От коровы до прилавка: молоку положена отдельная полка
- Столичный псевдо-вуз продает дипломы
- Древний Псков попал под эгиду ЮНЕСКО
Вести-Москва
-
В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
- В больнице Виноградова появилась школа молодых отцов
- Первый юбилей московской санавиации
- До конца июля жары в Москве не ожидается
- В парке "Музеон" открывается Международный фестиваль садов и цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На воду спущен первый круизный лайнер с электродвигателем
- Идеальный убийца: найден динозавр с устрашающим оружием
- Прорыв в производстве биоматериалов подарит новую надежду пациентам с диабетом
- Учёные нашли простой способ уменьшить периодические боли женщин
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом