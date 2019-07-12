Оскорбления в адрес Путина: телемост матерящихся каналов перенесен

Телемост между украинским "24 каналом" и грузинским "Рустави 2", отличившимися матерной бранью в адрес президента России Владимира Путина, перенесен. Как уточнил Артем Овдиенко, в грубой форме анонсировавший мероприятие, это произошло по техническим причинам, а не политическим.

В пятницу украинец (работает на канале, принадлежащем предпринимателю Роману Андрейко из "Самопомощи") вслед за своим грузинским коллегой по имени Георгий Габуния обматерил российского лидера. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что не считает поступок журналиста "Рустави" причиной для санкций. Комментариев касательно Овдиенко пока не было.

Ранее Габуния был отстранен от эфира. Впрочем, на этом антироссийские выпады со стороны "Рустави 2" не прекратились: гендиректор телеканала Николоз Гварамия изъявил желание мочиться в вино и минералку, предназначенные для экспорта в РФ. Этим он добился лишь протестов со стороны виноделов, которые после скандальных слов медиаменеджера решили перекрыть трассу Гомбори – Телави.

Тем временем, состоялся уникальный российско-украинский проект "Надо поговорить!", анонсированный "Вестями недели" 7 июля. Отношения между двумя народами обсуждали знаменитости, связанные с обеими странами.