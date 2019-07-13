"Крышу сорвало": арестован убийца стюардессы, напавший с ножом на полицейских

Щербинский районный суд Москвы отправил под арест мужчину, которого обвиняют в убийстве 23-летней стюардессы. Он будет находиться в СИЗО до 10 сентября.

Никиту Енина, подозреваемого в убийстве девушки, задержали в минувшую пятницу, 12 июля, около станции метро "Университет". При задержании он попытался оказать сопротивление полицейским, угрожая ножом. Одному из оперативников пришлось сделать предупредительный выстрел вверх, после чего мужчину скрутили и доставили в отдел полиции.

На допросе Енин признался, что имел отношения с погибшей стюардессой, а причиной убийства стала ссора. "Ругань. А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу сорвало", — рассказал мужчина.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.