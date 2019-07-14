США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

По данным агентства Bloomberg, администрация США намерена подождать до тех пор, пока в понедельник состоится годовщина состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание"​​​.

Также отмечается, что команда президента США Дональда Трампа уже определилась с пакетом санкций против Турции, передает ТАСС.

Сделка по С-400 между Россией и Турцией была заключена еще в 2017 году. Впервые страна из блока НАТО приобрела зенитную ракетную систему у государства, не входящего в альянс.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года. В тот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. Процесс передачи, подчеркивают в обеих странах, идет в строгом соответствии с условиями и сроками контракта.

Плюсы российского оружия хорошо известны: С-400 мощнее, надежнее и дешевле конкурентов. Именно из-за цены турецкие власти и пошли на сделку, заплатив за 4 дивизиона 2,5 миллиарда долларов. А американцы за свои устаревшие комплексы Patriot выставляли счет вдвое больше.

Это сразу вызвало крайне нервную реакцию со стороны Вашингтона: американские политики начали требовать, чтобы Турция отменила сделку с Россией и заключила новую с Соединенными Штатами.

В Пентагоне заявили, что прекращают обучать турецких пилотов эксплуатации новейших истребителей F-35, и пригрозили, что если Турция не откажется от С-400, она не сможет получить четыре F-35, за которые уже заплатила.