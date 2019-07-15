Арест, похмелье и уголовное дело: дебош пьяной нарушительницы попал на видео

В Красноярском крае полицейские не без труда задержали пьяную нарушительницу, находившуюся за рулем отечественного внедорожника: женщина оказала ожесточенное сопротивление, и сотрудникам ДПС пришлось применить к ней силу.

Инцидент произошел в Манском районе, когда полицейские для проверки остановили "Ниву". За рулем сидела нетрезвая 33-летняя местная жительница, у которой отсутствовало водительское удостоверение: позже результаты освидетельствования показали 1,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Инспекторов женщина встретила бранью и кулаками: пресс-служба краевого УМВД отметила, что "полицейским пришлось применить боевые приемы борьбы и наручники".

После того, как задержанную поместили в патрульный автомобиль, она попыталась выбить лобовое стекло ногами и повредила установленный в машине видеорегистратор.

Решением мирового судьи дебоширка была отправлена под арест на 10 суток. Кроме того, в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до пяти лет.