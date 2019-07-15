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Российские СМИ на Украине 53 минуты назад
Слушание дела Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь перенесено. Новое заседание Подольский районный суд Киева по рассмотрению обвиняемого на Украине в госизмене журналиста перенесено на 15 часов 19 июля. Ожидалось, что по решению суда 15 июля он мог бы выйти из СИЗО.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский городской суд арестовал журналиста. Его обвинили в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса, напоминает РИА Новости. Максимальное наказание по вменяемым ему статьям — до 15 лет лишения свободы. Вышинский является гражданином Украины и России. Москва направила в Киев ноты протеста с требованием прекратить насилие и преследование представителя прессы. Президент России Владимир Путин отметил, что Вышинского арестовали за осуществление его профессиональных обязанностей. Глава российского государства охарактеризовал ситуацию как беспрецедентную.
С просьбой предоставить ей право высказать свою позицию и учесть ее мнение как омбудсмена намерена обратиться в Подольский райсуд Киева российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она считает, что есть законные основания для изменения меры пресечения журналисту, которое не связано с лишением свободы.
Вышинский — единственный кормилец в семье. У журналиста жена, мама и пожилой отец. При этом он зарегистрирован на Украине, он проживает на территории Украины. При этом Москалькова отметила, что по украинскому закону она не имеет права на выступление в суде.
После очередного продления срока ареста Вышинского представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство и разочарование в связи с позицией Украины в отношении журналиста и призвал его немедленно освободить.
Все страны ОБСЕ обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве, напомнил генсек организации Томас Гремингер. Руководство стран должно соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ, добавил он.
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