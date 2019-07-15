Слушание дела Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вновь перенесено. Новое заседание Подольский районный суд Киева по рассмотрению обвиняемого на Украине в госизмене журналиста перенесено на 15 часов 19 июля. Ожидалось, что по решению суда 15 июля он мог бы выйти из СИЗО.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский городской суд арестовал журналиста. Его обвинили в государственной измене и поддержке народных республик Донбасса, напоминает РИА Новости. Максимальное наказание по вменяемым ему статьям — до 15 лет лишения свободы. Вышинский является гражданином Украины и России. Москва направила в Киев ноты протеста с требованием прекратить насилие и преследование представителя прессы. Президент России Владимир Путин отметил, что Вышинского арестовали за осуществление его профессиональных обязанностей. Глава российского государства охарактеризовал ситуацию как беспрецедентную.

С просьбой предоставить ей право высказать свою позицию и учесть ее мнение как омбудсмена намерена обратиться в Подольский райсуд Киева российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она считает, что есть законные основания для изменения меры пресечения журналисту, которое не связано с лишением свободы.

Вышинский — единственный кормилец в семье. У журналиста жена, мама и пожилой отец. При этом он зарегистрирован на Украине, он проживает на территории Украины. При этом Москалькова отметила, что по украинскому закону она не имеет права на выступление в суде.

После очередного продления срока ареста Вышинского представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство и разочарование в связи с позицией Украины в отношении журналиста и призвал его немедленно освободить.

Все страны ОБСЕ обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве, напомнил генсек организации Томас Гремингер. Руководство стран должно соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ, добавил он.