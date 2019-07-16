Глава МВД Италии заявил, что украинские наемники готовились его убить

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что участники ультраправой группировки готовили на него покушение.

Как передает РИА Новости, об этом руководитель министерства проинформировал общественность на пресс-конференции в Генуе.

Политик уточнил, что речь идет о некоей украинской группе, которая хотела его убить и выразил недоумение, что не понимает, что он сделал плохого для этой страны.

15 июля специальные подразделения полиции Италии в ходе операции в нескольких городах страны обнаружили у представителей ультраправых организаций солидный арсенал оружия, включая ракету класса "воздух-воздух. По информации итальянских СМИ, изъятое оружие принадлежало радикалам, состоявших в контакте с наёмниками, воюющими в Донбассе.

Были арестованы три человека: швейцарец и двое итальянцев, один из которых, бывший сотрудник таможни, в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova ("Новая сила".

Сальвини известен тем, что последовательно выступает против антироссийских санкций и традиционно высказывается в поддержку воссоединения Крыма с Россией.