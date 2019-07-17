Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске

Два россиянина обвиняются по делу о взрывах на салюте в День независимости Белоруссии 3 июля в Минске. Тогда из-за взрыва фейерверков в автомашине погибла 64-летняя женщина, более 10 человек пострадали. Двое пострадавших до сих пор в больницах. Обвинение россиянам предъявлено еще 12 июля, сообщило российское посольство в Минске. Посольство оказывает им всю необходимую консульскую помощь.

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 299 Уголовного кодекса Белоруссии ("Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам"). По этой статье им грозит от 2 до 7 лет лишения свободы, отвечает РИА Новости.

Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили пресс-службе Следственного комитета Белоруссии. По мнению следователей, причиной произошедшего взрыва на салюте стали некачественные фейерверки. По версии следствия, задержанные неправильно подготовили фейерверки к запуску, поэтому снаряды разрывались почти на земле. В Минобороны Белоруссии пояснили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в ОАО "Пиро-Росс" из Сергиева Посада.