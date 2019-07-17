Стащили у отцов машины и поехали кататься: задержаны два подростка за рулем

В Тольятти два подростка были задержаны сотрудниками ДПС после непродолжительной погони.

Выяснилось, что юноши стащили у своих родителей автомобили, поменялись ими и отправились на парковку кататься и отрабатывать навыки управления машинами, выполняя при этом опасные маневры.

После задержания подростков сдали в руки родственников. Сотрудники ДПС составили несколько административных материалов, информация была передана в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.