Останутся за решеткой: вердикт суда украинские моряки встретили в окружении родственников

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским военным морякам. Они должны остаться под стражей ещё на три месяца.

Лефортовский суд с утра в осаде прессы, в том числе и украинской, которая сначала бегает от коллег, но потом осваивается.

"Здесь все стабильно, все хорошо, то есть люди делают свою работу и не могу сказать ничего плохого и хорошего, все нормально всех пустили, тесно, но в тесноте, да не в обиде", — говорит Роман Цимбалюк, собственный корреспондент агентства УНИАН в России.

Украинский омбудсмен рассчитывает на благоприятный исход.

"Я надеюсь, что суд примет правильное решение в рамках тех договоренностей и выполнения международного трибунала, что освободит их из-под стражи", — рассказала Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

Настроение приподнятое — даже среди за решеткой задержанных.

Обстановка совсем иная, нежели во время заседания по делу Кирилла Вышинского в Киеве. Помимо журналистов, утром безо всяких препятствий приехал из Одессы целый вагон родственников.

"Мы приехали просто к родным сыновьям, и все увидели, и хорошо", — говорят они.

Всех пустили в суд, больше сорока человек. Солидная группа поддержки, и в коридорах им ни разу никто не помешал ни кричать, ни хлопать.

Фигурантов непривычно много — всех в одном помещении не собрать. Задержанных группами водят по этажам — то знакомиться с материалами следствия, то на заседание. В руках — пакеты и коробки — сухпаек.

Этим делом сегодня занят едва ли не весь состав суда: заседатели, секретари, охрана.

Процедуру разделили по месту и времени, задействованы сразу два зала Лефортовского суда, до обеда и после.

25 ноября прошлого года украинские артиллерийские бронекатера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яни Капу" нарушили российскую государственную границу.

Их в этом преступлении и обвиняют. Экипажи — двадцать четыре украинских военных моряка — были задержаны, и сегодня суд продлил их арест еще на три месяца.

Решение суд принял. Юридически шансы на освобождение из-под стражи еще есть — сообщают адвокаты.

"По российскому законодательству продлевать срок задержания под стражей может только суд. Но применять альтернативную меру, например, не связанную с содержанием под стражей, может следователь самостоятельно с согласия руководителя следственного органа", — говорит Николай Полозов, адвокат Дениса Грищенко, координатор команды защиты подсудимых.

Российская сторона уже предлагала выпустить моряков, если будет гарантия, что они не скроются от следствия. Украина отказалась, но предложение — уверяет российский МИД — все еще в силе.

"Я предлагаю свое обязательство, как уполномоченного по правам человека в Украине, об обеспечении участия наших моряков в предварительном судебном следствии", — заявила Денисова.

Все задержанные здоровы и хорошо себя чувствуют — в этом сегодня и родственники, и украинский уполномоченный по правам человека — смогли в очередной раз убедиться.