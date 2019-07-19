Вышинский попросил справедливости, а получил еще 60 дней

Суд в Киеве продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на очередные 60 дней, до 19 сентября этого года.

Как передает ТАСС, данный вердикт огласила председательствующая судья Подольского районного суда.

В ходе судебного заседания Вышинский проинформировал мировую общественность, что согласен на какой-либо обмен, поскольку не вещь. Он подчеркнул, что "я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости".

Главред "РИА Новости Украина" отметил, что в случае освобождения из-под ареста продолжит свою журналистскую деятельность. Его защита обжалует сегодняшнее решение суда.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимира Зеленского предложил Москве провести одновременное освобождение осужденного в РФ за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова и Вышинского, которого подозревают в государственной измене.