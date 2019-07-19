Захарова о суде над Вышинским: вот и все европейские ценности

Продлить арест журналисту Кириллу Вышинскому — это стыд и позор, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вот и все европейские ценности", — подчеркнула дипломат на своей страничке в Facebook.

Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемого в госизмене журналиста до 19 сентября, сообщает РИА Новости. Адвокат Вышинского Андрей Доманский намерен это решение обжаловать в течение семи дней. Также остается надежда на прекращение против Вышинского уголовного дела. В нашей жизни нет ничего нереального, обнадежил защитник журналиста. Доманский связывает продление ареста Вышинскому не с правовыми вопросами, а исключительно с политикой. Такое же мнение и у российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Продолжаю делать всё возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу", — написала российская уполномоченный по правам человека в своем Instagram.

При этом адвокат Вышинского не воспринимает такое понятие как "обмен". Он рассчитывает на полное прекращение уголовного преследования своего подзащитного.

"Тогда человек волен сам выбирать, что ему делать дальше. Он должен быть свободной личностью", — подчеркнул адвокат Андрей Доманский.

Ничего не известно о планах по его обмену на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и самому Кириллу Вышинскому.

Продление ареста руководителю портала РИА Новости Украина говорит о слабости Владимира Зеленского как президента, отмечает член думского комитета по информационной политике Евгений Ревенко. С приходом Зеленского, по его мнению, была надежда на то, что отношение к свободе слова, к свободе журналистской деятельности на Украине изменится. Однако Зеленский не может подавить националистический угар, разочарованно подчеркнул депутат Ревенко.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", подчеркнул президент России Владимир Путин. Серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении главреда РИА Новости Украина высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. ОБСЕ разочарована позицией Украине в "деле" Вышинского.

ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, подчеркнул генсек ОБСЕ Томас Гремингер.