Белый дом подумывает об аннулировании санкционных исключений

Администрация американского президента Дональда Трампа считает возможным аннулировать временные санкционные исключения, благодаря которым Иран получает помощь в мирном освоении атома от стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Эти исключения позволяют Ирану восстанавливать реактор в Араке и перепрофилировать бывшее уранообогатительное предприятие в Фордо. Над реконструкцией объекта предполагалось сотрудничество с Китаем.

Европейские участники СВДП просят Штаты не расстраивать ядерную сделку с Ираном.

Вашингтон определял срок действий исключений в 180 дней, в мае сократил до 90. Белый дом, Госдеп и Минфин комментировать ситуацию отказались.

В 2015 году Иран заключил СВДП с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. Тегеран обязался перестроить реактор в Араке для мирных целей. Иранские власти разрушили ядро реактора.

В 2018 году Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Тогда же начали действовать ограничительные меры в отношении Ирана.

В 2019 году президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства перед его страной. Иначе лимиты обогащения урана соблюдаться не будут, передает ТАСС.