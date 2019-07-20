Двойной "Союз": Скворцов, Морган и Пармитано отправились к МКС

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" взлетела с первой стартовой площадки Байконура.

К МКС отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Корабль отделился от третьей ступени носителя и начал автономный полет. Планируется, что он сделает четыре витка вокруг Земли. Стыковка с МКС произойдет 21 июля.

Новый экипаж отправился в экспедицию на 201 день, Морган задержится чуть дольше. Вместо него обратно полетит астронавт Кристина Кук, которая задержится из-за полета первого астронавта из ОАЭ Хазаи аль-Мансури, который прибудет в сентябре и улетит обратно с предыдущим экипажем "Союз МС-12".

Ожидается, что на орбите будет проведено около 50 экспериментов, передает ТАСС.