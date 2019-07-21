Тема:

Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 47 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
21 июля 201914:16 Ольга Скабеева

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Долларовые миллионеры — форвард Кокорин и полузащитник Мамаев — вновь на футбольном газоне. На тюремном футбольном газоне. Первый после приговора матч футболисты сыграли в колонии номер 4. На жизнь в тюремном дивизионе не жалуются. Соседями, шконкой, баландой довольны и плакать не собираются, оба стали философами. О чем сожалеют Кокорин и Мамаев, с кем сидят и почему так пристально следят за фигурой? Из белгородской колонии — эксклюзивное интервью Ольги Скабеевой.

Первое появление на тюремном газоне. Футбольная коробка обнесена колючей проволокой, на входе замок. Играют под надзором сотрудников ФСИН.

Изнутри запирают. Но именно поле — единственное место в колонии, где разрешается снять тюремную робу и выйти в обычном спортивном костюме.

Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев. Спортивные занятия по расписанию колонии с 18:30 до 20:00. Прославленных футболистов, долларовых миллионеров Мамаева и Кокорина, определили в тюремную футбольную команду.

- Звезды, да. Но в футбол играем мы все одинаково.

- Никакого нету пафоса у них, обычные ребята общительные, без всяких московских штучек. Им очень тяжело после СИЗО, они немножко поиграли отдохнули, поиграли, отдохнули. В ритм втянутся — будет все нормально.

Кокорин в неплохой форме, хотя в Бутырке ни разу не прикасался к мячу, всему виной — травма колена и боли, на которые форвард жаловался еще до СИЗО.

- Как колено?

- Колено пока бережем.

- Мы вышли на таких эмоциях, вот у Саши спросите. Остановиться не могли — играли полтора часа вообще без остановки. Да ничего жутковатого не было, — рассказывает Павел Мамаев.

- Это огромное чудо, что оно здесь есть, — добавляет Александр Кокорин. — Мне кажется, оно не во всех колониях находится. Вот мы, мягко говоря, что мы видели. Я был в восторге лично — понятно, что там нет стадиона огромного масштаба, но то, что здесь есть поле такого качества и такой спортивный городок, это, не знаю...

Кокорин по понятным причинам появляется в кепке, Мамаев не комплексует — обоих по местным правилам побрили после этапа.

- В чем золотая молодежь? В чем? – говорит Мамаев. — Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, — это можно называть золотая молодежь? В том, что я и Саша, и много других парней заработали деньги? Я считаю, что это не золотая молодежь, я считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все, что угодно.

Разговор с директором колонии:

- Они долларовые миллионеры, и вот они оказываются в колонии, что они должны есть? У них есть какой-то особый рацион?

- Особого рациона у них не будет, будут есть то, что положено осужденным.

- Шампанское сюда нельзя?

- Нет, шампанское нельзя. Вообще никакого алкоголя, алкоголь запрещен вообще, даже квас запрещен, потому что там тоже содержится алкоголь. Минералка, соки, воды.

Обед в колонии по расписанию с 12 до 14, сегодня в меню перловый суп с мясом, котлета, макароны, кисель. Кокорина и Мамаева определили в 8-й отряд.

- Вы играли с Кокориным и Мамаевым?

- Да, играл.

- И как они?

- Нормально.

- И кто победил?

- Да мы менялись, по-разному было — и они забивали, и мы забивали.

- Ну а как вообще пацаны? Нормальные?

- Конечно, нормальные. Обычные, как и все. Не на счет играли, а просто.

За формой спортсмены следят.

- Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда. Причем будто, не знаю, как модели, — рассказывает Кокорин.

- Мы за весом здесь следим, когда на воле были, так не следили.

Куда вернутся спортсмены, пока неизвестно. У Кокорина контракт с "Зенитом" закончился в этом июне, контракт Мамаева с "Краснодаром" клуб после драки разорвал в одностороннем порядке.

- Если кто-то ждет от нас слез и так далее, этого все равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеемся, еще что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем также, как были на свободе, старались быть всегда на первых ролях, также и здесь мы будем вносить свой вклад, не знаю, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии.

В отряде, куда определили Мамаева и Кокорина, всего 80 человек, в браке, или как это теперь называется, общежитии для правонарушителей спят 22 человека, двухъярусные койки, смена белья раз в неделю. Мамаева и Кокорина опередили в барак для так называемых благонадежных преступников, это которые не нарушают местный режим.

- Если бы они сказали, что не хотят вместе, надоели друг другу в изоляторе, мы бы их, естественно, по разным отрядам, по разным местам, а так вместе, пожалуйста. Им привычнее будет входить в эту жизнь. Телефон по карточке, Интернета у них здесь нет.

- Договориться нельзя про Интернет?

- А с кем договариваться?

- С вами.

- Нет, со мной нельзя.

В колонии есть библиотека и храм, подъем ровно в 6, отбой — в 22. И у обоих теперь- глубоко философские настроения.

- Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции, скажем так, с первого дня, — делится Мамаев. — На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно. Но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это было — огромный урок и такой как бы путь. У кого-то это, допустим, какая-то болезнь, у кого-то еще какие-то обстоятельства. У нас получилось так. Можно выйти отсюда вообще человеком, который уже будет не человек, понимаете?

- Колония как раз дает понимание о том, что за твое содеянное ты находишься здесь, и ты исправляешься, и у тебя есть понимание, что ты должен делать в СИЗО, — говорит Александр Кокорин. — Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь. Чем ты хочешь заниматься. Как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь, уже подумаешь, надо тебе это или нет. Даже в свой выходной.

Мамаев и Кокорин будут работать в = швейном тюремном цеху. 8-часовой рабочий день, 6 раз в неделю. Будут получать зарплату- 11 280 рублей. 9300 на руки — за вычетом налогов. Непривычная для них сумма, особенно после многомиллионных футбольных контрактов. Научиться шить они уже не успеют, поэтому будут просто упаковывать одноразовые костюмы.

- Видите, даже здесь мы зарабатываем деньги, представляете. Пусть народ скажет, за что им платить 11 200, — говорит Мамаев.

- Ну, вы будете шить.

- Ну, пошьем. Ничего страшного.

- Вы умеете шить?

- Научат.

Ранее по теме

Сейчас

14:52

МИД посоветовал россиянам избегать места скопления людей в Гонконге

14:28

Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

13:27

Украинские военные сорвали перемирие

12:12

Три человека погибли в столкновении грузовика и фургона на Кубани

11:37

Выборы на Украине: все участки заработали штатно

08:00

На Украине открылись избирательные участки

06:08

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент признал, что правительство "опомнилось поздновато"

Президент признал, что правительство "опомнилось поздновато"

25 минут назад
Украинские военные сорвали перемирие

Украинские военные сорвали перемирие

1 час назад
Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

Как сидят Кокорин и Мамаев: эксклюзивный репортаж из белгородской колонии

47 минут назад
Арестован мужчина, изрезавший глухонемых в питерском метро

Арестован мужчина, изрезавший глухонемых в питерском метро

2 минуты назад
За выборы в Раду Киеву поставили "тройку с минусом"

За выборы в Раду Киеву поставили "тройку с минусом"

1 час назад
Минск подготовил увесистые папки претензий к Москве

Минск подготовил увесистые папки претензий к Москве

1 час назад
Подмена GPS: Россию подозревают в причастности к захвату британского танкера

Подмена GPS: Россию подозревают в причастности к захвату британского танкера

4 часа назад
Летевший в Прагу самолет "России" вернулся в Москву из-за пожара на борту

Летевший в Прагу самолет "России" вернулся в Москву из-за пожара на борту

1 час назад
Вице-премьер Сахалина лишился должности после пьяной драки в кафе

Вице-премьер Сахалина лишился должности после пьяной драки в кафе

3 часа назад
Подозреваемые в изнасиловании россиянки отпущены из-под стражи судом Барселоны

Подозреваемые в изнасиловании россиянки отпущены из-под стражи судом Барселоны

3 часа назад
Международная биологическая олимпиада: россияне взяли "бронзу" и три "серебра"

Международная биологическая олимпиада: россияне взяли "бронзу" и три "серебра"

1 час назад
Новая глава Минобороны Германии хочет исполнить данное НАТО обещание

Новая глава Минобороны Германии хочет исполнить данное НАТО обещание

2 часа назад
Подозреваемую в торговле детьми украинку отпустили, а потом опять задержали

Подозреваемую в торговле детьми украинку отпустили, а потом опять задержали

2 часа назад
Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

20.07.2019 11:11
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
Расследователи опубликовали видео из кабины Boeing 737, севшего в воды Тихого океана

Расследователи опубликовали видео из кабины Boeing 737, севшего в воды Тихого океана

21 минута назад
Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

23 минуты назад
"Это наш патриотический долг": Патриарх попросил о помощи состоятельных людей

"Это наш патриотический долг": Патриарх попросил о помощи состоятельных людей

39 минут назад
Боец ММА Олейник избежал серьезной травмы

Боец ММА Олейник избежал серьезной травмы

43 минуты назад
Машина врезалась в толпу зрителей на чемпионате по дрифту в Бишкеке

Машина врезалась в толпу зрителей на чемпионате по дрифту в Бишкеке

44 минуты назад
Стыковку "Союза" с МКС сняли с Земли

Стыковку "Союза" с МКС сняли с Земли

49 минут назад
Хаммонд решил уйти, чтобы его не уволили

Хаммонд решил уйти, чтобы его не уволили

50 минут назад
Скандал в Ростове: "Спартак" возмущен избиением болельщиков клуба

Скандал в Ростове: "Спартак" возмущен избиением болельщиков клуба

1 час назад
Молитвы на Валааме: среди сотен тысяч имен - брат президента

Молитвы на Валааме: среди сотен тысяч имен - брат президента

1 час назад
Встреча с Путиным: разговорчивый Лукашенко замолчал

Встреча с Путиным: разговорчивый Лукашенко замолчал

1 час назад
Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

Казань проведет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

1 час назад
Обнаружен источник вони в Омске

Обнаружен источник вони в Омске

1 час назад
Дорожные рабочие спасли водителя, застрявшего в загоревшемся автобусе. Видео

Дорожные рабочие спасли водителя, застрявшего в загоревшемся автобусе. Видео

2 часа назад
Россиянин Донской победил на теннисном турнире в Нур-Султане

Россиянин Донской победил на теннисном турнире в Нур-Султане

2 часа назад
Женщина спасла ребенка из-под колес вылетевшей с дороги машины в Башкирии

Женщина спасла ребенка из-под колес вылетевшей с дороги машины в Башкирии

2 часа назад
Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

Таких уже не будет: автомобили, на которых закончилась эпоха

2 часа назад
Зинедин Зидан: Гарет Бэйл близок к уходу из "Реала"

Зинедин Зидан: Гарет Бэйл близок к уходу из "Реала"

2 часа назад
Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

Юбилейный музыкальный фестиваль "Нашествие". Фотолента

2 часа назад
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

3 часа назад
Мэнни Пакьяо: Турман в бою со мной сделал все возможное

Мэнни Пакьяо: Турман в бою со мной сделал все возможное

3 часа назад
Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

Как в Петербурге: в Москве откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых

4 часа назад
Российского балетмейстера внезапно уволили из английского театра

Российского балетмейстера внезапно уволили из английского театра

4 часа назад
Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние Максима Дадашева улучшилось

8 часов назад
Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

10 часов назад
Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Венесуэлы

13 часов назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

20.07.2019 00:13
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

19.07.2019 17:13
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

19.07.2019 15:30