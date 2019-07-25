Танкер как вещдок: СБУ опубликовала кадры задержания российского судна Nika Spirit

Российский нефтеналивной танкер Nika Spirit (старое название — Neyma) был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины днем 24 июня, когда он зашел в порт Измаил. Об этом свидетельствует обнародованная СБУ запись.

Причиной задержания танкера и его команды украинская сторона называет блокировку этим судном трех украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В настоящее время готовится ходатайство в суд об аресте Nika Spirit , поскольку оно является вещественным доказательством. О судьбе экипажа ничего не сообщается, на кадрах видно, как капитана и его помощника заставляют покинуть рубку.

25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Чтобы их задержать, российские пограничники были вынуждены применить оружие. Тогда были задержаны 24 украинских моряка, трое из них получили легкие ранения.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которая нужна была тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко на фоне его низкого рейтинга в преддверии выборов.