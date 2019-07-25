"Дух победы": на задержанном СБУ танкере находятся не менее 7 российских моряков

На задержанном Службой безопасности Украины российском танкере находятся семь моряков – изъятые паспорта можно увидеть на фотографии, которую опубликовал в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Танкер Nika Spirit ("Дух победы) принадлежит компании из Геленджика, сообщает "Интерфакс". Ранее танкер носил название Neyma.

Судно задержали в порту Измаил Одесской области – по версии СБУ, он блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно данным трекера marinetraffic.com, валовая вместимость танкера 2868 тонн, дедвейт — 3794 тонн, длина - 122,33 метра, ширина — 14,8 метра, год постройки — 1989.