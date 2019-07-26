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Общество 15 минут назад
Под Хабаровском закрыли еще один палаточный лагерь из-за избиения ребенка
Третий палаточный лагерь закрыли в Хабаровском крае после пожара в "Холдоми", где погибли четыре ребенка. Без детей остался лагерь "Спецназ. Дети", который изначально был рассчитан на прием трудных подростков, но потом, как призналась краевой министр образования и науки Алла Кузнецова, "что-то пошло не так" — один из воспитанников оказался в больнице после избиения.
Забирать сына в село Мирное приехала мама, которая в день трагедии в "Холдоми" получила сообщение о том, что после пожара все палаточные лагеря в регионе предписано закрыть.
"Увидела своего ребёнка и ужаснулась. Он был жестоко избит. Сейчас Себастьяна госпитализировали в детскую краевую больницу, ему диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника, рёбер. У него ушиблена голова", — рассказала изданию "Хабаровский край сегодня" мама мальчика.
По ее словам, только после медосмотра она узнала, что в лагере не предусмотрено вожатых, а сам он рассчитан на трудных подростков — для них разработали программу социализации при помощи освоения боевых искусств и навыков силовых ведомств. При этом реклама лагеря была размещена на многих городских ресурсах. Занимался с ребятами действующий сотрудник полиции из Мирного.
"Дети между собой отрабатывали приёмы. В какой-то момент забава переросла в настоящую драку. Моего сына поколотили, потом бросили в "гроб", так они называют окоп с бетонным полом", — рассказала женщина.
Сотрудник лагеря уверяет, что она сгущает краски: якобы ребята уронили мальчика на песок, а не на бетон, и получил он лишь синяки и ушибы, а не тяжелые травмы. Однако доказывать свою правоту учредителям придется в Следственном комитете, который уже занялся этим случаем.
Не дожидаясь вердикта, краевые власти закрыли лагерь, где, если верить рекламе, подростки могли "прочувствовать захватывающий мир бойцов спецназа лично". Всего здесь было 25 воспитанников.
"Что-то пошло не так", — призналась региональный министр образования и науки Алла Кузнецова.
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