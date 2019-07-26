Соболь повторно отказали в регистрации

Жалоба юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ избиркома в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва решением Мосгоризбиркома оставлена без удовлетворения.

Член МГИК Дмитрий Реут сообщил, что окружной комиссией были признаны недействительными 712 подписей избирателей в поддержку Соболь. При дополнительной проверке из них засчиталось 24.

Реут отметил, что всего у Соболь оказались действительными 4252 подписи при необходимых для регистрации 4491. Также член МГИК сообщил, что у юриста есть нарушения при заполнении документа об имуществе кандидата — это является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Дмитрий Реут подчеркнул, что это "установившаяся судебная практика".

Любовь Соболь, в свою очередь, во время выступления на заседании Мосгоризбиркома назвала решение об отказе в регистрации политическим решением, а нынешнюю кампанию по выборам депутатов Мосгордумы "самой грязной за всю историю нашего города". Политик намерена обжаловать в ЦИК решение МГИК.

Ранее сообщалось, что Соболь в четверг, 25 июля, пришла в Мосгоризбирком, чтобы оспорить отказ в регистрации. Она сорвала заседание, а затем осталась в зале до ночи, пока полицейские не вынесли ее оттуда вместе с диваном, который женщина отказалась покидать.