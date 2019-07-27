Клинцевич отметил пикантность истории Хиггинса

Представители проекта Bellingcat пытаются реанимировать дело Скрипалей, но их слова о русских хакерах неубедительны, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. Но поскольку фантазия реаниматоров бедна, их вбросы становятся все более тухлыми. Уже никто ни о какой правдоподобности не заботится, добавил чиновник.

Перед этим основатель Bellingcat Элиот Хиггинс написал твит, что хакеры из России пытались взломать их сайт. Кибератака может быть связана с делом Скрипалей, сейчас она расследуется.

По мнению Клинцевича, ничего не расследуется, потому что никакой атаки не было, расследовать нечего. Все это – провокация. При этом проект Bellingcat тесно связан с западными спецслужбами, это придает делу определенную пикантность, передает РИА Новости.

В 2018 году в английском городе Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Разгорелся крупный международный скандал. Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Кремльэто категорически отрицает.