Путин поговорил с Голиковой о том, что его беспокоит
Ситуация в поликлиниках, женских консультациях, на станциях скорой и в фельдшерско-акушерских пунктах сложная. Об этом говорил президент на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. И это несмотря на то, что и в 2005-м и в 2011 годах из федерального центра в регионы перечисляли деньги и на ремонт медучреждений, и на доплаты медикам. Тогда зарплаты врачей начали расти, но все чаще региональные власти отправляют выделенные на медперсонал деньги на другие цели. На "Прямой линии" врачи рассказали президенту, как им намеренно сокращают часы приема, чтобы платить меньше, при том что деньги из центра выделены, чтобы, наоборот, повысить доходы медиков. Система на региональном уровне требует настройки. Президент потребовал исправить ситуацию в первичном звене в предельно сжатые сроки.
Вынужденная работа по графику с 9 до 19. Медики жалуются на систематические нарушения в начислении зарплат. В Тольятти по согласованию с профсоюзами теперь предоставляются только минимальные услуги скорой помощи. Медики против низких зарплат.
"Основное требование, чтобы зарплата составляла на ставку среднюю зарплату по региону. Не хватает кадров. Были бы кадры, то были бы укомплектованы бригады, их количество было бы больше", — сказал Роман Алиев, фельдшер подстанции скорой помощи.
Специалисты называют это все "первичкой". Этот же термин звучал на встрече в Кремле Владимира Путина с Татьяной Голиковой.
"У нас происходит какой-то разрыв между усилиями, предпринимаемыми из федерального центра, с хорошим позитивным эффектом, и тем, что происходит после этого. Потом это все куда-то съезжает. В регионах люди говорят об этом, и на "Прямой линии" много вопросов было, просто не всем удалось прорваться на экран, но вопросы есть, они людей беспокоят. Получают заработную плату на уровне прожиточного минимума. Слава Богу, у нас в законе отражено теперь, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума – 11 280 сейчас, но платят меньше, что удивительно. Я знаю, о чем идет речь. Там неполный рабочий день и так далее, но это как-то обходят на местах", — отметил глава государства.
На национальный проект "Здравоохранение" до 2024 года предусмотрены солидные деньги — триллион 367 миллиардов рублей. Из них 49 миллиардов — на первичное звено здравоохранения.
Фельдшерский пункт в калужской деревне Бакеевка закрыт. Жалобы местным чиновникам ни к чему не привели. Автобусом до районной больницы — полтора часа по тряской дороге.
План развития сельской медицины в регионе уже существует. Здешний министр говорит в основном цифрами. Некоторые из них звучат внушительно.
В деревню Бережки, тоже под Калугой, стоит съездить, чтобы посмотреть, как на самом деле должны работать современные ФАПЫ. Но таких примеров — единицы.
Барнаул. Молодые педиатр и терапевт, приехавшие в алтайскую деревню по программе "Сельский доктор", до сих пор живут в профилактории. Дети — крошечные. Вода в колонке, электричество — по часам. Участок — несколько деревень в радиусе десяти километров — пешком.
В поселке Светлая Горка, что под Москвой, все дышит здоровьем. Живописные палисадники украшены огурцами. Но у другого палисадника, как и у следующего за ним, начинаешь понимать, что насчет здоровья показалось. Деревня срочно требует медицинского вмешательства.
Местные жители сетуют на чиновников от медицины, которые пять лет назад закрыл здесь фельдшерско-акушерский пункт.
Перелезть через забор было непросто — местные жители одолжили лестницу. ФАП выглядит достойно. Даже есть табло с бегущей строкой. А внутри? Внутри находится медицинская техника — абсолютно рабочая история. В двух километрах от закрытого ФАПа — администрация. Безнадежными планы чиновников назвать нельзя.
Пока в областном Минздраве решают: ликвидировать или ремонтировать. Главный врач пригласил из Владимирской области молодого фельдшера. Социальная ипотека в Подмосковье и подъемные — бонусом. Доктор едет. А вот кто будет лечить односельчан в его родной владимирской деревне, пока непонятно.
Дефицит узких специалистов — большая проблема, ведь для врачей важно, чтобы и работа была, и деньги платили.
"У нас такие предложения отработаны, мы готовы вам их представить. Они в первую очередь должны коснуться человека, доктора, медицинской сестры, которые работают в сельском населенном пункте", — сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
"Мы ставили задачу, чтобы врачи получили от среднего по экономике региона, и в некоторых лечебных заведениях так и есть, но основная-то масса этого не чувствует, вот что беспокоит. Я вас прошу представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца", — отметил Владимир Путин.
Вопреки мерам, принятым федеральным центром еще 10 лет назад, когда деньги направлялись и на реконструкцию медучреждений, и на зарплаты медицинским работникам, на местах эту работу должным образом не поддержали. В кратчайшие сроки президент требует ситуацию исправить.
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