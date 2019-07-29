Жертвами авиаудара по позициям хуситов стали 10 мирных йеменцев

На севере Йемена в результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов погибли не менее 10 человек. Местные власти сообщили, что все убитые — мирные жители, среди них есть дети.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Поддержку войскам президента страны Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам оказывает возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, напоминает "Интерфакс".