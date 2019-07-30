С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Российские туристы на отдыхе в Турции не всегда готовы адекватно оценить состояние своего здоровья. Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Как рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза, "это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата".

Рогоза сообщил, что из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.

По словам российского дипломата, также "нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии".

Чтобы отдых не обернулся трагедией, Рогоза призвал российских туристов быть предельно внимательными, и акцентировал особое внимание на детях, посоветовав не упускать их из виду, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах.

Дипломат также напомнил, что в случае необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство России.