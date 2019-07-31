Премьер Японии Абэ: пуски северокорейских ракет не угрожали безопасности страны

КНДР произвела запуск двух ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на генштаб вооруженных сил Южной Кореи. Сеул утверждает, что это были баллистические ракеты малого радиуса действия.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны будет держать тесный контакт с американской администрацией в связи с испытаниями. "Мы подтверждаем, что никакой прямой угрозы для национальной безопасности страны ракетные пуски не представляли, — приводит слова японского премьера телеканал "Россия 24". — Мы будем сотрудничать с США и другими странами по вопросам ракетных испытаний КНДР".