ЦТАК: в ночь на 2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня

В ночь на 2 августа Корейская Народно-Демократическая Республика провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Об этом Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило в субботу, 3 августа.

Как уточняется, лидер страны Ким Чен Ын руководил запусками. Испытания были направлены на изучения ряда технических характеристик "крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня", сообщает ТАСС. Ким Чен Ын удовлетворен результатами проведенных испытаний.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что в ночь на пятницу Северная Корея осуществила запуск неопознанных снарядов малой дальности. Снаряды были запущены в сторону Японского моря из провинции Хамгён-Намдо, расположенной на востоке страны. 1 августа ЦТАК опубликовало сообщение о том, что 31 июля Северная Корея осуществила испытания новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы.

В июне 2018 года по итогам первой в истории встречи руководителей США и КНДР в Сингапуре Пхеньян в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона принял на себя обязательства по денуклеаризации. Также ранее власти КНДР объявили об отказе проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. По словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.