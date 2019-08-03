Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

Министр обороны США Марк Эспер выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии. Так, на вопрос о возможности размещения в Азии ракет средней дальности наземного базирования он ответил: "Да, я бы хотел этого".

По словам Эспера, он хотел бы рассчитывать на размещение ракет уже через несколько месяцев, однако отметил, что "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается", пишет РИА Новости.

Примечательно, что заявление главы Пентагона прозвучало на следующий день после прекращения действия договора РСМД. Он перестал действовать 2 августа. Таким образом, единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений остается договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году.