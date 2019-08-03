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3 августа 201921:11 Виталий Кармазин

Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

Газ, травматы, нож и бита: арсенал участников незаконной акции

В ходе несогласованной акции в Москве травму получил сотрудник Росгвардии. Произошло это во время задержания одного из митингующих — тот оказал сопротивление. Пострадавшего госпитализировали.

Кадры задержания одного из участников несанкционированной акции в Москве. 18-летний безработный пришел в центр города с ножом и газовым баллончиком. Говорит, чтобы купить еще ножей. Для тренировок. Вместе с ним в толпе оказался друг, у которого в рюкзаке нашли два травматических пистолета и газовый баллончик. 

Таким образом активисты готовились к прогулкам по Москве. Именно так они объяснили несанкционированную акцию. Кто-то вышел погулять с битой. Кто-то из участников намеренно пришел к оцеплению с маленькими детьми.

Полиция тактично просила участников акции разойтись. В ответ — пьяные оскорбления. В какой-то момент собравшиеся в Пушкинском сквере начали доставать одинаковые плакаты, распечатанные, судя по всему, в одной типографии.

Как только акция стала явной, начались задержания. К тем, кто вел себя агрессивно, полиции пришлось применить силу. Этот активист в камуфляже по телефону громко отчитывался о том, что ему удалось избежать задержания. От журналистов он сбежал к ближайшему кафе, где участники несанкционированной акции ожидали сигнала от кураторов. Уже через полчаса группа от Новопушкинского сквера, пошла к Патриаршим прудам, чтобы выйти на Садовое кольцо. Организаторы постоянно командовали, когда нужно кричать, когда — молчать.

На Патриарших прудах толпу остановили полицейские. В тот момент, когда полиция перекрыла подход к Садовому кольцу, толпа по команде развернулась и побежала в обратную сторону. Руководил толпой один из основателей так называемой Либертарианской партии — Сергей Бойко. Он тут же скрылся, оставив своих сторонников.

Еще один куратор — Сергей Фомин, который в прошлую субботу заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление, — был задержан сегодня. Другой организатор несанкционированной акции — Любовь Соболь — до центра так и не доехала. Ее задержали после интервью, которое она наспех дала во время сборов на несанкционированную акцию. Соболь, как это в последнее время и практикуют гражданские активисты, сопровождал охранник.

Она — одна из тех, кого не зарегистрировали кандидатом в депутаты Гордумы из-за многочисленных нарушений, в том числе использования подписей умерших людей. Но вместо тог, чтобы идти законным путем, так называемые лидеры оппозиции призвали людей выйти на улицу, с требованием зарегистрировать всех. И, видимо, без проверок.

Без проверок они собирали и деньги на свою деятельность. Стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту "отмывания" миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией. Эти деньги, по версии следствия, сотрудники фонда незаконно получили от третьих лиц.

"Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через банкоматы в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", — говорится в сообщении СК.

Что касается акции, то мэрия готова была согласовать ее на проспекте Сахарова, чтобы активисты не мешали москвичам отдыхать. Но оппозиция, похоже, решила идти ва-банк.

Акция 27 июля закончилась задержанием более тысячи человек. Около половины из них оказались иногородними, то есть теми, кто голосовать на выборах в Мосгордуму вовсе не может. Против нескольких человек возбудили уголовные дела за нападение на полицейских и массовые беспорядки — это до 15 лет лишения свободы. Организаторы акций — под административными арестами.

Всю неделю и полиция, и столичная мэрия призывали москвичей и гостей города не поддаваться на провокации и уже тем более не нарушать порядок. По всей видимости, сработало. По официальным данным, в этой несанкционированной акции приняли участие около полутора тысяч человек. Задержаны чуть более 600. К вечеру так называемый протест стал все больше походить на фарс: гламурные мужчины с собачками и даже двойник Ленина.

Уже после 18 часов вечера центр Москвы заметно опустел. Активисты разошлись. Сотрудники полиции и Росгвардии уехали. На улицах остались лишь те, кто действительно вышли погулять. Вот только многие кафе и магазины решили уже не открываться, что, конечно, ударило по малому и среднему бизнесу столицы.

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