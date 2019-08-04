В Петергофе попрощались с боксером Максимом Дадашевым

В воскресенье, четвертого августа, в Петергофе прошла церемония прощания с российский боксером Максимом Дадашевым. Попрощаться со спортсменом к моргу Николаевской больницы пришло порядка двухсот человек, среди которых его друзья, родственники и его поклонники.

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) August 4, 2019

Напомним, что Дадашев получил травмы во время боя против пуэрториканского боксера Субриэля Матиаса, после чего был госпитализирован. У него диагностировали отек мозга, после чего ему провели операцию. 23 июля он скончался. Ему было 28 лет.

У него осталась жена и сын.