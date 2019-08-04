"Арсенал" нанес поражение "Тамбову"

Воскресную программу четвертого тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Саранске. Новичок премьер-лиги "Тамбов" принимал тульский "Арсенал" и проиграл с результатом 0:1.

Соперники подошли к очной встрече в разном настроении. "Тамбов" в прошлом туре нанес поражение "Спартаку" 2:0, "Арсенал" же бесславно завершил выступления в Лиге Европы, уступив в Баку местному "Нефтчи" 0:3. Возможно эта неудача и подхлестнула туляков. Дебют встречи остался за подопечными Игоря Черевченко.

"Арсенал" вышел вперед на 14 минуте. После вода мяча из боковой, Виктор Альварес сделал пас в штрафную, где никто из игроков "Тамбова" не уследил за Евгением Луценко. Бывший нападающий "Динамо" спокойно поразил ворота.

Этот гол остался единственным в матче. При этом больше шансов развить успех было у "Арсенала", но клуб из Тулы ограничился скромной победой 1:0. Туляки набрали 7 очков и поднялись на шестое место. У "Тамбова" три очка и тринадцатая позиция.