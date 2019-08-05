Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году. Такой прогноз представил Институт экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства. Ранее Минэкономразвития предсказывал, что рецессия начнется в 2021 году.

По данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5 процента. ВВП во втором квартале этого года вырос на 0,8 процента. По словам аналитиков института, рост пришелся на крупные предприятия и госсектор. В то время число количество малых и средних предприятий сокращается, передает РИА Новости. Также эксперты отметили слабый эффект национальных проектов.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что индикаторы, характеризующие ситуацию в российской экономике, пока вряд ли соответствуют рецессии.