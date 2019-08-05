"У меня нету ложки!": оренбурженка поскандалила с педиатром и сняла конфликт на видео

В Оренбурге мать заболевшего ребенка вызвала врача на дом, но так и не дала осмотреть малыша, поскольку у педиатра не оказалось с собой медицинского шпателя.

Ложку или вилку, способных заменить необходимый предмет, женщина отказалась дать, сообщив, что их нет, и врачу пришлось ехать за шпателем.

Мать маленького пациента, оставшегося без медицинской помощи, сняла свой диалог с педиатром на видео и выложила его в социальной сети с описанием:

"Посмотрите на нее. Это просто ужас. Я по другому не могу это назвать. Нет шпателя, бахил. Справку не дала, разговаривала просто по хамски, ребенок остался с температурой. Обратите на это внимание."

Пользователи паблика "Оренбург онлайн" внимание обратили и обрушили на автора видео целый шквал разгневанных комментариев, поразившись склочности матери больного ребенка и выдержке врача: "Доктор, кстати, чудеснейший человек и отличный профессионал своего дела! А мамаше, судя по видео, важнее засветиться в Инете, чем ребенку помочь."

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако официальных комментариев от медицинского учреждения или минздрава не поступало.