В Херсоне обыскали танкер "Мария", подозреваемый в поставках топлива ЧФ РФ

Украинские прокуроры инициировали обыск на танкере "Мария" в порту Херсона. Прокуратура так называемой "Автономной республики Крым" подозревает владельцев и экипаж в поставке топлива для нужд Черноморского флота России в 2015 году. Херсонский городской суд разрешил обыскать судно с целью найти доказательства контрабанды, пишет ТАСС. Также прокуроры считают, что "Мария" нарушила украинский закон о нормах въезда и выезда в Крым.

В порту Измаила 25 июля украинские власти задержали танкер "Ника спирит" с российским экипажем, назвав судно вещественным доказательством по делу об инциденте в Керченском проливе. Позже россяине были освобождены и вернулись на родину.