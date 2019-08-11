Госпитализированного режиссера Дмитрия Васильева арестовывать не стали

Госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого к причастности к массовым беспорядкам, под стражу заключать не стали. Басманный суд Москвы отклонил соответствующее ходатайство и вернул его следователю согласно УПК.

Ранее 43-летний режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев попал в реанимацию из изолятора временного содержания. У мужчины инсулинзависимый диабет, ухудшение его самочувствия было связано с сильным повышением сахара в крови.

Уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова и глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов получили обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь в защите прав человека.

30 июля Следком объявил о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК РФ об организации массовых беспорядков 27 июля. По версии следствия, участники беспорядков применяли насилие в отношении представителей власти, парализовали часть Садового кольца и не подчинялись законным требованиям правоохранителей, передает "Интерфакс".

27 июля в Москве проходили массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.