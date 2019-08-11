"Одесский припортовый завод" попросил у Зеленского защиты от рейдеров

Попытки Фонда госимущества и кабмина Украины назначить нового руководителя ПАО "Одесский припортовый завод" на предприятии воспринимают как рейдерство. Президента Украины Владимира Зеленского просят вмешаться.

Коллектив завода готов к забастовке. Люди готовы ехать в Киев, чтобы помешать агонизирующей старой власти захватить завод, написал пост в Facebook замдиректора завода Николай Щуриков.

Глава фонда Виталий Трубаров сначала пытался остановить производство, затем послал документы кабмину, хотя его действия противозаконны и могут разрушить завод, добавил Щуриков.

Завод был запущен после обращения к Зеленскому. Президента просили только об одном: дать возобновить производство согласно закону и не препятствовать его работе.

К посту Щуриков приложил сканы заявлений сотрудников завода.

В августе завод (после более чем годичного перерыва) начал выпуск аммиака и карбамида. Завод запустился по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг". Договор заключен до декабря и предусматривает поставку минимум 240 миллионов кубометров природного газа.