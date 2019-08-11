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Ситуация вокруг КНДР 19 минут назад

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11 августа 201919:55

Трамп настроен на переговоры с Кимом, но даты пока нет

EPA

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FOX News подтвердила, что Дональд Трамп по-прежнему привержен политике переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но санкции в отношении Северной Кореи сохранятся в обозримом будущем. Условием отмены ограничений, заявила Конуэй, будет только верифицированная денуклеаризация Корейского полуострова.

По словам советника, дата следующей встречи Трампа и Ына пока не назначена, но "это произойдет очень быстро, когда время для этого наступит". Президент США намерен договориться с Пхеньяном по торговым вопросам.

 

Что касается недавних испытаний северокорейских ракет малой дальности, пояснила Конуэй, то они не нарушают договоренности с США.

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