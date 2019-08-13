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Общество 4 минуты назад
Выпил 20 бутылок водки: турист на Бали сбил мотоциклиста и устроил большой переполох
Пьяный до беспамятства турист из Австралии устроил на Бали большой переполох, употребив, предварительно, колоссальное количество спиртного.
По словам начальника полиции города-курорта Куты, дебошир выпил 20 бутылок водки (объем не указывается), не считая разного рода алкогольных коктейлей. Затем в голове 26-летнего австралийца Николаса Карра что-то произошло, после чего он стал кидаться на проезжающие автомобили, сбил мотоциклиста и, когда очевидцы попытались его задержать, бегал полуголый по узким улочкам, распугивая прохожих.
При задержании — в погоне за невменяемым хулиганов приняли участие около десяти человек — турист оказал ожесточенное сопротивление, однако силы были неравны, и его скрутили при помощи подручных средств. Приехавшие полицейские убедились, что приступ буйства прошел, сдали в руки врачей — на теле и голове Николаса Карра после ночных приключений появилось множество синяков, ушибов и порезов.
По информации издания Coconuts Bali, утром Николас Карр был крайне удивлен своим ночным поведением. "Я ничего не помню и хочу извиниться перед всеми", — сказал турист, протрезвев.
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