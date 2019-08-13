Полиция применила перцовый газ, пытаясь деблокировать въезд в аэропорт Гонконга

Полицейские применили перцовый газ против протестующих у здания аэропорта Гонконга, который временно приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы из-за проходящих на его территории антиправительственных акций.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство Reuters, сообщив, что столкновения активистов и стражей порядка начались после того, как протестанты соорудили импровизированную баррикаду, заблокировав выезд полицейской машины, которая сопровождала автомобиль скорой помощи, выезжавшей с территории аэропорта.

Митингующие также забрасывали полицейских различными предметами. В ответ те применили перцовый газ. В итоге стычки один из блюстителей порядка был госпитализирован с травмой.

Залы ожидания международного аэропорта в Гонконге заполнены протестующими, стойки регистрации не работают. 13 августа администрация воздушной гавани вновь отменила все рейсы из-за непрекращающейся акции. Такое же решение было принято и 12 августа.

Протесты в Гонконге не стихают более двух месяцев. Они начались после решения властей города принять законопроект, в котором прописывается механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Несмотря на то, что после акций глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, это не остановило митингующих, которые требуют теперь ухода в отставку мэра Гонконга.