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14 августа 201911:22

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

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Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

 

Спорный инцидент произошел около шести часов вечера 13 августа на улице Варфоломеева и попал в объектив камеры наблюдения. Лежащую на асфальте пенсионерку заметили прохожие, они же вызвали медиков, однако прибывший фельдшер сразу после начала осмотра пнул пациентку ногой и быстро удалился.

Источник издания "Дон24" пояснил, что женщина была пьяна, потому и не держалась на ногах.

"Бабушка говорила, конечно, что пиво пила, но она не в хлам полнейший была. На вопросы через раз отвечала, но она реально старенькая", — уточнил местный житель.

Завидев врача, она принялась его оскорблять и наотрез отказалась следовать в карету скорой, после чего медик и пнул ее ногой. Позже, как оказалось, за ней приехала другая бригада, но и ей не удалось довести хулиганку до больницы, поскольку по пути она атаковала врачей и потребовала ее выпустить из салона.

По факту произошедшего проводится расследование, но саму женщину пока не нашли.

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