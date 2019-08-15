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Арктика – территория открытий 1 час назад

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15 августа 201916:17

ПОРА представил экологическую карту региона на открытии подразделения в Мурманске

Заработавшая в Мурманске 15 августа Лаборатория устойчивого развития будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития Арктики, а также сбором и представлением идей для стратегии развития российской Арктической зоны до 2035 года. Это подразделение Проектного офиса развития Арктики (ПОРА). Директором лаборатории стал кандидат биологических наук, замдиректора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук Евгений Боровичев.

"Мурманск — это и ворота в Арктику, и центр Баренц-региона. В регионе активно развиваются горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. Природа здесь крайне ранима, поэтому проблемам устойчивого развития нужно уделять первостепенное значение. Нам здесь жить, именно поэтому Лаборатория устойчивого развития открылась в Мурманске", — пояснил Евгений Боровичев.

На открытии Лаборатории устойчивого развития представили интерактивную карту экологических проблем Баренц-региона (www.barentsmap.com). Теперь каждый житель региона сможет узнать о том какие предприятия сосредоточены на территории, как именно они влияют на экологию и что делается для улучшения ситуации, подчеркнул советник председателя Кольского научного центра РАН, доктор технических наук Владимир Маслобоев.

"На момент запуска мы описали и систематизировали свыше 300 объектов. Наш проект — это площадка для информирования мирового сообщества. Для наглядности в карту интегрированы данные "Полярного индекса Баренц-региона" — рейтинга устойчивого развития компаний и территорий, который создан ПОРА совместно с экономическим факультетом МГУ", — добавил Маслобоев.

Посмотреть инструкцию по пользованию интерактивной картой экологических проблем Баренц-региона можно на YouTube.

По мнению директора Лаборатория устойчивого развития Евгения Боровичева, нужно комплексно смотреть на эколого-экономические и социальные аспекты жизни в городах, тогда из них не будут уезжать, а Арктика будет для людей домом, о котором они будут заботиться. Важно экопросвещение населения и популяризация знаний об экологии.

Боровичев привел такой пример. Недавно в интернете обвинили КГМК и АО “Апатит” в том, что в области пожелтели ели.

"На самом деле это результат размножения ржавчинных грибов, которые появляются потому, что тепло и сыро. Когда мы все это объясняем людям, они понимают, где загрязнение, а где естественные процессы", -подчеркнул Евгений Боровичев.

"В Лаборатории устойчивого развития мы планируем проведение региональных заседаний нашего дискуссионного клуба и обсуждение проблемных вопросов развития российской Арктической зоны. Сюда также будут стекаться заявки со всего региона в рамках нашей грантовой программы. Заявку на грант может подать как организация, так и физическое лицо", — сообщил координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

Своевременность появление офиса ПОРА в Мурманской области для общего гармоничного развития экологической, экономической и социальной составляющих жизнедеятельности региона подчеркнули все выступающие на его открытии. Удачи в осуществлении планов Лаборатории пожелали начальник отдела госэкологической экспертизы особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Елена Кочкуркина и директор государственного природного заповедника "Пасвик" Владимир Чижов. Гостями на открытие были руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Егор Банишевский, менеджер по связям с общественностью мурманского филиала АО “Управление отходами” Оксана Геращенко, пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Татьяна Юлусова, координатор проекта SIDA WWF Лариса Билоус и другие.

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