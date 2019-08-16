Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского

Около 100 миллионов рублей понадобится на ликвидацию нелегальной свалки у озера Глушица в подмосковном Жуковском. Такие цифры были озвучены по итогам масштабной проверки мусорных полигонов возле аэропорта. Ее организовали сразу же после жесткой посадки аэробуса "Уральских авиалиний", в двигатели которого попали птицы. Выявилась и еще одна проблемная точка в непосредственной близости от ВПП.

Свалок в районе аэропорта Жуковский много, но птиц привлекают, скорее всего, не они — таков основной вывод внеплановой проверки, которую провели после жесткой посадки самолета. По официальной версии, чайки, судя по всему, просто мигрировали и случайно залетели сюда.

Первая же нестыковка обнаружилась на мусороперегрузочной станции, которая расположена всего в двух километрах от аэропорта. Когда мы к ней подъезжали, с крыши административного здания взлетела огромная стая чаек.

На станцию свозят бытовой мусор из города Жуковский и частично из Раменского района. Каждый день — почти 600 кубов отходов. Это примерно полсотни "КамАЗов". Здесь мусор уплотняют и отправляют на переработку, однако все операции проводят на открытом воздухе.

"Когда проверяли их первый раз вместе с министерством ЖКХ, мы сделали замечание о том, что должен появиться навес для того, чтобы эта проблема по птицам у нас значительно снизилась, чтобы этот объект перестал привлекать птиц", — говорит заместитель председателя Правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Оператор станции — компания "Экотранс". Ее гендиректор уверяет, что работающая техника отпугивает птиц, а к вечеру мусора на открытой площадке не остается. Кроме того, нам показали специальную пушку, с помощью которой отпугивают чаек. Но как она работает, внятно объяснить не смогли.

"Она работает через какой-то промежуток времени — она сама знает, видимо, какой, — дает некий сигнал", — говорит генеральный директор компании "Экотранс" Василий Еричев.

- Вы сами понимаете, как она работает?

- Нет.

- Довольны ее работой?

- Как сказать — мы не имели возможности ее проверить.

Несколько свалок обнаружили также в окрестностях Москвы-реки и озера Глушица. Отходы сюда свозили нелегально до 2017 года. Полигон сейчас закрыт, владельцы земли оштрафованы, но последствия загрязнения до сих пор видны невооруженным глазом. В основном сюда завозили строительный мусор, и, скорее всего, эти свалки действительно не привлекают птиц. Столовой для чаек, судя по всему, могла стать та самая станция мусороперегрузки.

- Чайки — вот они прямо сидят на этом заводе. Прямо на крыше этого завода они сидят.

- Там утверждают, что птиц у них нет вообще.

- Да ладно! Мы живем здесь на даче с мая месяца, у мужа постоянно машина вся залеплена!

В Минэкологии Московской области пообещали, что заставят оператора станции устранить все нарушения, а территория вокруг озера будет расчищена до 2020 года.