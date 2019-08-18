В Одессе правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы Tokyo Star

Правоохранители Одессы задержали Вадима Черного, владельца отеля Tokyo Star, в котором накануне произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы прокуратуры Одесской области Украины.

Как уточняется, в настоящее время прокуратура готовит задержанному подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в отеле, в результате чего погибли девять человек (часть 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины), а также ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, передает агентство "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на субботу, 17 августа, в Одессе в гостинице Tokyo Star произошел пожар, в результате которого восемь человек погибли и 10 пострадали. Позднее сообщили о девятой жертве, которая погибла при пожаре.

После пожара в одесской гостинице премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки мест отдыха граждан, в первую очередь гостиниц и санаториев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновных в пожаре в гостинице Tokyo Star ждет справедливое наказание.