Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну

Позиции в 500 метрах к северу и северо-западу от Хан-Шейхуна заняла сирийская армия. Армия Сирии взяла под контроль соединяющее провинции Идлиб и Хама шоссе, заблокировав турецким военным путь на Хан-Шейхун. Ранее Турция направила колонну в Хан-Шейхун с оружием для помощи боевикам. Военный конвой был атакован сирийской авиацией. Трое сопровождавших конвой с оружием погибли, еще 12 получили ранения.

По предварительным данным турецкие военные вошли в Хан-Шейхун и попытались установить наблюдательный пункт. Так они попытались остановить сирийское наступление и спасти лояльных к Анкаре экстремистов, сообщает "Интерфакс".

Бойцы армии Сирии ведут бои на подступах к Хан-Шейхуну, боевики 19 августа были не в состоянии удержать свои позиции на юге сирийской провинции Идлиб.

Идлиб — последний оплот экстремистов в Сирии. Кроме вооруженной оппозиции там базируется террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

19 августа сирийские СМИ со ссылкой на МИД Сирии сообщали о том, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, где вспыхнули бои между экстремистами и армией Башара Асада. Минобороны Турции осудило атаку на военный конвой. Турецкие военные заявили, что это противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней.

2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Армия Сирии остановила боевые действия в этот период при условии выполнения Анкарой своих обязательство по договору, заключенному в Сочи. По Сочинскому договору, подписанному Россией и Турцией в сентябре 2018 года, являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция была гарантом безопасного отступления. Однако Анкара обязательства свои не выполнила. Воспользовавшись затишьем, бандформирования попытались атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама. Они неоднократно обстреливали сирийские поселения из ракет, минометов и стрелкового оружия.

Сирия станет одной из тем обсуждения на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в старинном форте Брегансон.