Суд оставил всех 24 украинских моряков под арестом

Московский городской суд отклонил апелляции адвокатов на продление ареста всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе Мосгорсуда.

Собеседник агентства подчеркнул, что оставлен в силен вердикт Лефортовского районного суда Москвы, который продлил всем арестованным содержание в следственном изоляторе до 24 октября 2019 года.

По просьбе прокуратуры все судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме. Украинские моряки обвиняются в незаконном пересечении государственной границы РФ, им грозит до четырех лет лишения свободы в колонии.

По словам адвоката Николая Полозова, уголовное дело насчитывает 20 томов, и на его знакомство у арестованных уйдет "минимум три месяца".

25 ноября 2018 года российские морские пограничники, применив оружие, задержали три катера ВМС Украины, которые пытались прорваться из Черного моря в Азовское.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, сообщив, что среди моряков были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед президентскими выборами.