Актер из "Крестного отца" рассказал, что в 15 лет был совращен Мэрилин Монро

Актер Джанни Руссо, который сыграл в фильме "Крестный отец" Карло Рицци, заявил, что его первый сексуальный опыт был в 15 лет с американской актрисой Мэрилин Монро.

Своими воспоминаниями артист поделился в биографии под названием "Голливудский крестный отец: моя жизнь в мафии и кино". По словам Руссо, он познакомился с 33-летней Монро, когда работал в парикмахерской. Актриса приходила туда несколько раз, а чуть позже пригласила юношу в отель.

Джанни Руссо утверждает, что секс-символ 1950-х при встрече предстала перед ним в белом полотенце, а в руках держала бокал шампанского. Она якобы сразу сбросила свое банное одеяние и предложила юноше принять ванну.

Руссо вспоминает, что его сердце в тот момент готово было вырваться из груди. Он, словно идиот, закрыл глаза, а это рассмешило Монро.

В своей биографии актер пишет, что из постели они с Мэрилинн не вылезали на протяжении всех выходных, но в понедельник ему снова пришлось вернуться на работу. По словам Руссо, их роман на этом не закончился и продолжался еще несколько лет, сообщает Daily Mail.

Актер из "Крестного отца" рассказал, что Мэрилин Монро научила его всему, что он знает. Он утверждает, что был самым счастливым парнем на свете. Руссо предположил, что если бы подобное случилось в наши дни, то Монро, скорее всего, арестовали бы за совращение малолетнего, а его родители попытались бы вытащить из именитой актрисы побольше денег.

Однако откровенные признания Джанни Руссо вызывают сильные сомнения у биографов и исследователей творчества Мэрилин Монро. Ведь широко известно, что актриса в жизни была совсем не той, кем она была на экране. Да и сама Норма Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин) признавалась, что женщины из нее, увы, не получилась. Мужчины из-за ее образа секс-символа слишком многого ожидали, говорила она, они думали, что "зазвонят колокольчики и засвистят свистки", но этого не случалось. К слову, сама кинодива часто признавалась, что секс ее мало интересует. По ее словам, этот процесс — что-то вроде чистки обуви.

Да и многие люди из окружения Нормы Джин считали ее фригидной. Дескать от мужчин ей надо было либо душевной близости, либо продвижения по карьерной лестнице. Но ни то, ни другое в нашем мире никак не осуществишь без надоедливой "чистки ботинок" в нагрузку.

Так, партнер актрисы по фильму "Джентльмены предпочитают блондинок" Тони Кертис как-то заявил, что целоваться с Монро равнозначно тому, что целоваться с Гитлером. А один мужей Монро драматург Артур Миллер через несколько недель после свадьбы написал в своём дневнике: "Мне кажется, что она маленький ребенок. Я её ненавижу!"