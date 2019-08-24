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Ситуация вокруг КНДР 1 час назад

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24 августа 201905:03

Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

Снаряды, выпущенные КНДР, достигли максимальной высоты в 97 километров и пролетели 380 километров. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Предполагается, что Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Снаряды были запущены из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря в 6:45 и в 7:02 по местному времени (00:45 и 1:02 по времени Москвы).

Как сообщалось ранее, правительство Японии также считает, что КНДР провела запуск баллистических ракет.

30 июня текущего года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по вопросам денуклеаризации. Из-за военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР переговоры пока задерживаются, напоминает РИА Новости.

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