СМИ: саммит G7 в Биаррице будет провальным

Саммит G7 открывается сегодня во французском Биарицце. Пресса заранее пишет, что он будет провальным — не удалось согласовать даже итоговое обращение.

Президент Франции и вовсе заявил, что пора реформировать систему мировых отношений, потому что демократия деградировала. Макрон подчеркнул, что "капитализм сошел с ума и порождает неравенства, справиться с которыми никто не в состоянии".

Как и что менять, Макрон не уточнил, однако призвал привлечь к делу бизнес и международные организации.