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24 августа 201911:29

Ребенок провалился в дождевую канализацию на Ямале. Видео

Youtube/НОЯБРЬСК 24

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего инцидент с участием школьницы, произошедший в минувший понедельник, 19 августа, на улице Советской в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе.

 

Девочки-подростки, переходившие проезжую часть, были вынуждены обойти внушительную лужу, образовавшуюся около тротуара.

Одна из них благополучно покинула дорогу, а вот ее подруга провалилась в ливневку, судя по всему, не замеченную ею из-за скопившейся воды. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

Местные СМИ обратились за комментарием в городское управление жилищно-коммунального хозяйства, где пояснили, что существующими планами предусмотрен капитальный ремонт участка, на котором произошло ЧП. Начала работ можно ожидать через пару лет – в 2020 году ожидается разработка проекта, фактическая реализация которого зависит от наличия достаточного финансирования.

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